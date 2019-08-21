المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوصي بإلغاء شرط الحد الأقصى لعمر مديره

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي أوصى بإلغاء الحد الأقصى للعمر لمديره التنفيذي، وهى خطوة تحتاجها المرشحة الأوروبية كريستالينا جورجيفا للموافقة على توليها المنصب.



وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي المؤلف من 24 عضوا أوصى بأن يحصل هذا التغيير على موافقة من مجلس محافظي الصندوق الذي يضم ممثلين لجميع الدول الأعضاء وعددها 189 دولة.



وسيجعل هذا صندوق النقد الدولي متماشيا مع مجموعة البنك الدولي التي ليس لديها حد أقصى للعمر للمناصب القيادية.



وتشترط القواعد الحالية لصندوق النقد أن يكون عمر المديرين التنفيذيين أقل من 65 عاما عند تولي المنصب ولا يمكنهم البقاء فيه بعد أن يتخطوا السبعين عاما. وأتمت جورجيفا، التي حصلت على إجازة إدارية كرئيس تنفيذي للبنك الدولي، عامها السادس والستين الأسبوع الماضي.

