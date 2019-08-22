ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منها PUBG.. التعليم: توعية طلاب المدارس بخطورة الألعاب الإلكترونية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:11 ص
لعبة PUBG
لعبة PUBG
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، توصي بالاهتمام بتوعية الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس، بخطورة الألعاب الإلكترونية بصفة عامة ولعبة PUBG بصفة خاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها المرسلة للمديريات والإدارات والمدارس، أن هذه الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى انتشار الأمراض النفسية المرتبطة بالوحدة والعزلة والاكتئاب، وانتشار العنف والجريمة وتسهيل الأنشطة الإجرامية، والترويج للمخدرات والأعمال الإرهابية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الألعاب تؤدي كذلك إلى ارتكاب بعض جرائم القتل وحدوث بعض حالات الانتحار، وتعزيز حب الانتقام وإيذاء الآخرين لما تحتويه من مشاهد عنف، وانتشار الأفكار الهدامة التي تشجع على تحدي القانون والسرقة والقتل وتدمير المباني، ونشر ثقافة استخدام السلاح والتعريف بالأنواع المختلفة للأسلحة والذخائر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التوجيه باتخاذ اللازم نحو تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات لتشجيع التنافس الإيجابي بين الطلاب أثناء العام الدراسي وخلال فترة الإجازة الصيفية مع اعتبار الأمر عام حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.

منها PUBG.. التعليم: توعية طلاب المدارس بخطورة الألعاب الإلكترونية

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

100 مليون يورو و3 لاعبين.. عرض مغر من ريال مدريد لضم نيمار

اعتراض وإسقاط طائرتين.. بيان عاجل من التحالف العربي بشأن هجوم حوثي جديد على السعودية

الحلم يقترب.. مرتضى منصور يعلن تفاصيل قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها

الاعتداءات على ذوي الإعاقة عرض مستمر.. حلاق يعتدي على معاق بالشرقية.. ومجموعة تروع آخر بكلب

اكتشفيها.. 10 أشياء يفعلها الرجل تدل على رغبته في البقاء معك مدى الحياة

سارة نخلة: بفكر البس البالطو وارجع تانى دكتورة

هند الحناوى سكرانة.. احمد الفيشاوى يفجر مفاجأة بشأن ابنته لينا ..شاهد

تؤدي إلى الوفاة.. احذر غسل اللحوم والدجاج قبل الطهى

شاهد.. ياسمين صبرى تحدث ضجة مع شقيقها فى الجيم

مرتضى منصور: لهذا السبب يرفض الاهلى إعارة لاعبيه لـ المصرى

المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي.. المرشحون كرواتي وهولندي والثالث مفاجأة

ضبط مرتكبي واقعة التعدي على معاق الشرقية داخل محل حلاقة

يعانى صعوبة فى الأكل.. تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر ومعاناته من المرض الخبيث

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

اخبار البرلمان.. صدمة للملاك بقانون الإيجار القديم.. عقوبات صارمة على مهربي التموين.. وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية فبراير المقبل

صاحب الأزمة عارف نفسه.. كهربا يكشف عن سبب أزمته مع الزمالك

شاهد.. وداع أسطوري من لاعبى الأهلي لـ مارتن لاسارتي قبل مغادرته القاهرة

اخبار الرياضة.. ملامح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. الاهلى يستقر على اسم المدرب الجديد.. الشرط الجزائي لعقد كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور