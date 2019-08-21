شاهد.. محمد أنور مع مصطفى خاطر..والجماهير: خفت الدم اتجمعت فى صورة

نشر الفنان محمد انور صورة تجمعه مع الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "
ولاقت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ايه الحلاوة -- ربنا يحميكم -- خفت الدم اتجمعت فى صورة
يذكر أن احدث اعمال محمد انور مسلسل طلقة حظ ويشاركه فى ببطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
ولاقت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ايه الحلاوة -- ربنا يحميكم -- خفت الدم اتجمعت فى صورة
يذكر أن احدث اعمال محمد انور مسلسل طلقة حظ ويشاركه فى ببطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.