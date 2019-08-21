شاهد.. محمد أنور مع مصطفى خاطر..والجماهير: خفت الدم اتجمعت فى صورة

نشر الفنان محمد انور صورة تجمعه مع الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "



ولاقت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



ايه الحلاوة -- ربنا يحميكم -- خفت الدم اتجمعت فى صورة



يذكر أن احدث اعمال محمد انور مسلسل طلقة حظ ويشاركه فى ببطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.





