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فن

شاهد.. محمد أنور مع مصطفى خاطر..والجماهير: خفت الدم اتجمعت فى صورة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:23 م
محمد انور و مصطفى
محمد انور و مصطفى خاطر
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد انور صورة تجمعه مع الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام "

ولاقت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

ايه الحلاوة -- ربنا يحميكم -- خفت الدم اتجمعت فى صورة

يذكر أن احدث اعمال محمد انور مسلسل طلقة حظ ويشاركه فى ببطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.


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