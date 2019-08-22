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تعليم

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الفيزياء والتاريخ اليوم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:37 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الخميس الموافق 22 /8 /2019 طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي "علوم – رياضيات" امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 25596 طالبا/ طالبة.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ بإجمالي 42549 طالبا/ طالبة، ويؤدي كذلك طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأوضح خالد عبد الحكم، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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