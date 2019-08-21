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تعليم

آخر موعد لتلقي طعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.. غدًا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:48 م
صدى البلد
قســـم التعليــــم
قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن يكون آخر موعد لتلقى الطعون من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري ولن يلتفت إلى أى طلبات بعد هذا التاريخ.

وأعلن أنه يتم نشر نتائج المواد المطعون عليها تباعًا حسب ما ينتهي إليه التصحيح، على بوابة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الصفحة الخاصة بكل طالب التي سجل فيها مواد الطعن، وهي خدمة إلكترونية جديدة للتيسير على الطلاب، مبينًا أنه سيستمر فتح باب التقدم للطعون إلى يوم الخميس 22 /8 /2019.

وقال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إجمالى عدد الطعون وصل إلى (٣٥٨٣٥) طعنًا، موضحًا أنه قد تعرف الطلاب على عدد (٢٧١٨٨) ورقة، وتم تصحيح عدد ٢٦ألف ورقة وما زال التصحيح جاريًا ، كما لاتزال الإدارات التعليمية وعددها (198) مقرًا تستقبل الطلاب الراغبين في عملية الطعون.

من جانبه قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الإقبال على الطعون قل في الأيام الأخيرة، موضحًا أنه مازالت مادة الأحياء تتصدر مواد الطعون ويليها الكيمياء والفيزياء والنحو والتفسير واللغة الإنجليزية والصرف .

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