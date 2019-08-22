الشباب والرياضة: مجموع مكافآت منتخب اليد وصل إلى 2 مليون و700 ألف جنيه ..فيديو

أبدى الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، سعادته بتحقيق منتخب الناشئين لكرة اليد بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه إنجاز تاريخي تحقق للرياضة المصرية.





ووجه الدكتور محمد فوزي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب عبر برنامجها "90 دقيقة"، التهنئة إلى الشعب على هذا الإنجاز، قائلًا "يعتبر من أعظم الإنجازات الرياضية في تاريخ مصر الرياضي".





وكشف الدكتور محمد فوزي، عن أنه تم رفع قيمة مكافأة اللاعبين إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب بسبب الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه.





وأشار الدكتور محمد فوزي، إلى أن مجموع المكافآت وصل إلى 2 مليون و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني.