محافظ أسوان يهنئ مسئولى التعليم للفوز بـ 3 مراكز فى مسابقة الجودة

قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان التهنئة للمسئولين بمديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدارس الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة جودة التعليم لمؤسسات التعليم الفنى .



وهو ما أعلن عنه مشروع دعم التشغيل (GIZ) اليوم خلال الحفل الختامى لتقييم إدارة ومتابعة الجودة وتقييم مشاريع التحسين والذى أقيم تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (لشئون التعليم) .



وقد طالب محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم بتكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للسير على نفس النهج وحصد المراكز الأولى فى أى مسابقات علمية أو رياضية أو فنية أو غيرها يتم المنافسة فيها ليساهم ذلك فى رفع أسم المحافظة عاليًا ويعمل على النهوض بمنظومة العملية التعليمية على الوجه الأكمل.



ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن المحافظة فازت بـ 3 مراكز من أصل 5 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة التعليم لمؤسسات التعليم الفنى والتى ضمت فوز مدرسة كوم أمبو الصناعية بنات بالمركز الأول ، وفوز مدرسة إدفو الصناعية بنات بالمركز الرابع ، فيما فازت مدرسة فوزية عبد الله حامد التجارية بأسوان بالمركز الخامس فى نفس المسابقة .



وأكد السيد الفيومى على أن هذا الفوز جاء تتويجًا لسعى وتطلع فريق عمل متكامل بإشراف إداراتى الجودة والتجهيزات والمعدات والذين بذلوا جهودًا مكثفة ومتواصلة ساهمت فى تحقيق هذه النتيجة المشرفة بما يساهم بدوره فى النهوض بقطاع التعليم الفنى بتخصصاته المختلفة ورفع كفاءة العمل والدراسة بالمدارس التابعة له .