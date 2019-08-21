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أحمد فرحات: قرار التصالح مع مخالفات البناء حكيم.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:22 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
البهى عمرو
قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الحكومة قامت بإعداد قانون التصالح مع مخالفات البناء منذ عام ونصف موضحًا ان هذا القانون تم عمله ليكون فى صالح المواطن الذي قام بالبناء على الأراضي بالمخالفات.

وأضاف فرحات خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هذا القانون له تأثير إيجابي على المواطنين، وأكد أن هناك 3 ملايين عقار داخل الاحوزة العمرانية و 2 مليون خارج الأحوزة .

وأشار فرحات إلى أن هذا القرار حكيم بسبب الأعداد الكبيرة التى تعدت على الأراضي.

وكشف أن مخالفات البناء تسببت فى تدمير البنية التحتية للدولة، وأن هناك أكثر من 30 مليون شقة مخالفة .

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