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أشرف الحلواني: تنمية المشروعات ستمول توسعة مشروعي لزيادة الإنتاجية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:51 ص
اشرف الحلواني صاحب
اشرف الحلواني صاحب مشروع تصنيع عبوات وحقن عبوات البلاستيك
هاني حسين
قال أشرف الحلواني صاحب مشروع تصنيع عبوات وحقن عبوات البلاستيك، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواصل معه، وقام بتوسعة وتمويل المشروع الخاص به.

وأضاف " الحلواني"، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن الجهاز أراد أن يرفع من حجم إنتاجية المشروع الخاص به، مضيفا:" رحبت بالفكرة وقمت بالحصول على تمويل الجهاز واشتريت المعدات اللازمة لزيادة الإنتاج"، وتابع :"أقوم ببيع الأطباق البلاستيك بـ 6 جنيه للطبق ويمكن أن يدخل الميكرويف ولا يتعرض للذوبان".

وأكمل صاحب مشروع تصنيع عبوات وحقن عبوات البلاستيك، أن "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحصل على فائدة 3% متناقضة على التصنيع، وهناك تسهيلات في فترة السداد".

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