تكريم الرئيس أسعدنا.. يوسف حسن لاعب ناشئي اليد: ينقصنا الاهتمام الإعلامى

أبدى لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، ونادي طلائع الجيش، يوسف حسن ، سعادته البالغة بالفوز ببطولة كأس العالم لليد، وذلك خلال ندوة نظمها موقع "صدى البلد"؛ لتكريم أبطال كرة اليد للناشئين.





وقال لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ، فى ندوة "صدى البلد"، إن إحساسنا بعد الفوز بالبطولة لا يوصف، أسعدنا الجماهير، وتكريم الرئيس لنا أسعدنا، الإنجاز الذي حققناه سيزيد من المسئولية التي على عاتقنا".





وأضاف لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "اتحاد اللعبة يوفر لنا كل شيء من معسكرات ورواتب وملابس، ينقصنا فقط الاهتمام الإعلامي، ففي العام الماضي توجنا ببطولة كأس أفريقيا، ولم يهتم أحد بهذا الإنجاز".





يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين توج بكأس العالم، بعد الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.