ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب مغربي جديد على ردار الدوري المصري

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:20 م
صورة أرشيفية من مباراة
صورة أرشيفية من مباراة الزمالك واتحاد طنجة
أحمد هاني
أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي وادي دجلة بصدد التعاقد مع عبد الكبير الوادي مهاجم فريق اتحاد طنجة المغربي خلال موسم التعاقدات الحالي.

وحسب ما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن اللاعب سيحسم وادي دجلة التعاقد معه للانضمام إلى صفوف الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، حيث شهد الدوري المصري في الفترة الأخيرة تواجد العديد من الأسماء المغربية.

ويسعى دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه للمنافسة على المراكز المتقدمة فى الموسم المقبل للمشاركة فى البطولات الأفريقية أو البطولة العربية على الأقل.

وكان فريق وادى دجلة قد أنهى ترتيب الموسم الماضي في المنطقة الدافئة محتلا المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يعلن عن قميصه الثاني للموسم الجديد.. صور

نجم وادي دجلة في حرس الحدود موسمين على سبيل الإعارة

مقابل كابونجو كاسونجو.. مهاجم مغربي جديد في الزمالك

سموحة يضم نجم الزمالك ولاعب دجلة في صفقة انتقال حر

لاعبان من الأهلي على رادار وادي دجلة.. تعرف عليهما

رسميا .. نجم وسط الأهلي ينضم لـ الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

سيارة موديل ٢٠١٩ جائزة من تركي آل الشيخ.. اعرف تفاصيل المسابقة

محمد سمير لاعب منتخب اليد للناشئين: كلنا واحد.. ومفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك

بعد إعلان تتويجه رسميا .. الوداد يفتح ملف الترجي التونسي من جديد

إطلالة جذابة ومبهرة..غادة عبدالرازق تتألق فى أحدث فوتو سيشن..شاهد

من هو عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان الجديد؟

ليه أرخص نفسي.. فنانة كويتية تكشف سبب رفضها العمل مع محمد هنيدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور