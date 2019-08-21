لاعب مغربي جديد على ردار الدوري المصري

أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي وادي دجلة بصدد التعاقد مع عبد الكبير الوادي مهاجم فريق اتحاد طنجة المغربي خلال موسم التعاقدات الحالي.



وحسب ما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن اللاعب سيحسم وادي دجلة التعاقد معه للانضمام إلى صفوف الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، حيث شهد الدوري المصري في الفترة الأخيرة تواجد العديد من الأسماء المغربية.



ويسعى دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه للمنافسة على المراكز المتقدمة فى الموسم المقبل للمشاركة فى البطولات الأفريقية أو البطولة العربية على الأقل.



وكان فريق وادى دجلة قد أنهى ترتيب الموسم الماضي في المنطقة الدافئة محتلا المركز العاشر برصيد 40 نقطة.