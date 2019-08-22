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رياضة

مؤمن حسام لاعب ناشئي اليد: حققنا إنجازا تاريخيا.. شعورنا لا يوصف ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:23 ص
حارس منتخب مصر لكرة
حارس منتخب مصر لكرة اليد للناشئين
إسماعيل محمود عدسة احمد رمضان _ اشرف العمدة
عبر حارس منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، ونادي طلائع الجيش، مؤمن حسام الدين، عن سعادته البالغة بتحقيق بطولة كأس العالم. 

كان ذلك خلال ندوة نظمها موقع "صدى البلد" للاحتفال بالأبطال المتوجين بلقب كأس العالم لكرة اليد.

وقال حارس منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "أريد أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموقع صدى البلد على هذا التكريم، واستقبال الجماهير ووزير الشباب والرياضة لنا في المطار، أسعدنا للغاية، لقد حققنا إنجازًا تاريخيًا".

وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم التي استضافتها مقدونيا، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية.

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