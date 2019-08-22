الإسكان: المواطن شريك في زيادة نسبة العقارات المخالفة ..فيديو

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك وحدات سكنية كثيرة تم بناؤها فى الفترة من 2010 حتى 2015 بالمخالفات، وبدأت تقل من 2015 وانعدمت فى الفترة الأخيرة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الإسكندرية.





وأضاف الدكتور أحمد فرحات، خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن المباني المخالفة تمت بدون تصريح، والدولة أعدت قانون التصالح من أجل هؤلاء الأشخاص.





وأشار الدكتور أحمد فرحات، إلى أن الشخص الذى يبني بالمخالفة هدفه الرئيسي التربح والثراء، كما أن المواطن كان شريكًا فى هذه الكارثة، لأنه يشتري الشقة ولا يطلب أي إثبات بتصريح المبنى، معلقًا "المواطنون لابد عند شراء العقارات التحقق من صحة ملكية الأوراق وقانونيتها".





وتابع الدكتور أحمد فرحات، "الدولة تتيح بالقانون الجديد للشخص الذي بني بالمخالف في الفترة الماضية بالتصالح ويحق لهم البيع وتوصيل المرافق بعد التصالح مع الدولة".