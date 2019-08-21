مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: كلنا واحد داخل الفريق

أكد مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أنه لا توجد اختلافات بين اللاعبين بسبب ناديي الأهلي والزمالك ، جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها موقع صدى البلد للاحتفاء بالأبطال المتوجين بكأس العالم .
وقال مهاب لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "خارج الملعب بنحب نهزر ، لكن لا توجد اختلافات بسبب الأندية سواء أهلي أو زمالك ، كلنا واحد في المنتخب."
يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، عاد للأراضي المصرية فجر أمس الثلاثاء ، وذلك بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية والتتويج بالعرس العالمي.