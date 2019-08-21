مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: كلنا واحد داخل الفريق

أكد مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أنه لا توجد اختلافات بين اللاعبين بسبب ناديي الأهلي والزمالك ، جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها موقع صدى البلد للاحتفاء بالأبطال المتوجين بكأس العالم .





وقال مهاب لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "خارج الملعب بنحب نهزر ، لكن لا توجد اختلافات بسبب الأندية سواء أهلي أو زمالك ، كلنا واحد في المنتخب."



