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رياضة

مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: كلنا واحد داخل الفريق

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:41 م
صدى البلد
إسماعيل محمود عدسة احمد رمضان _ اشرف العمدة
أكد مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أنه لا توجد اختلافات بين اللاعبين بسبب ناديي الأهلي والزمالك ، جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها موقع صدى البلد للاحتفاء بالأبطال المتوجين بكأس العالم .

وقال مهاب لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "خارج الملعب بنحب نهزر ، لكن لا توجد اختلافات بسبب الأندية سواء أهلي أو زمالك ، كلنا واحد في المنتخب."

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، عاد للأراضي المصرية فجر أمس الثلاثاء ، وذلك بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية والتتويج بالعرس العالمي.

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