بالفيديو.. عماد حمدي يوضح حقيقة تجديده لـ الإسماعيلي

أكد اللاعب عماد حمدي نجم خط وسط النادي الإسماعيلي، أن الموسم القادم سيكون مختلفا عن الموسم الماضي بالنسبة للدراويش، حيث أن الصفقات الجديدة ستساعد الفريق في الظهور بشكل أفضل ببطولة الدوري والبطولة العربية.



ويعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الآن في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الاستعداد بقوة لمنافسات الموسم الجديد سواء بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية، الذي سيبدأ الدراويش مشواره بها يوم 13 سبتمبر القادم أمام أهلي بنغازي الليبي، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة.



وقال النجم عماد حمدي في تصريحات خاصة: "معسكر 6 أكتوبر أكثر من ممتاز، وجميع اللاعبين علي أعلي مستوي من التركيز والجدية، حيث أن الجميع هنا لديه طموح كبير في تقديم مستوي قوي مع الفريق الموسم المقبل يعوض به الجماهير عن إخفاقات الموسم الماضي".



وبسؤاله عن رأيه في الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف قال: "كلها صفقات ممتازة وستضيف للفريق، ونسعي نحن اللاعبين القدامى في الفريق في مساعدة هؤلاء النجوم الجدد واللاعبين الشباب في الفريق، من أجل ظهور النادي الإسماعيلي بشكل أفضل طوال الوقت".



وعن توقعاته لمباراة أهلي بنغازي في البطولة العربية صرح: " مباراة صعبة للغاية، ففريق أهلي بنغازي من الأندية الكبيرة في ليبيا وشمال أفريقيا، وبالتأكيد لديهم نفس طموحنا في تخطي هذا الدور ومواصلة المشوار في البطولة العربية، فنحن نحترمهم كثيرا ونتمني أن يحالفنا التوفيق".



وبسؤال عماد حمدي عن مستقبله الفترة القادمة مع الدراويش سواء بالبقاء أو الرحيل أجاب: "أنا باقي في النادي الإسماعيلي حتي آخر عقدي وأركز مع الفريق فقط، حتي الآن لم يتم تجديد عقدي مع الفريق وأنتظر ما سيقرره مجلس إدارة النادي الإسماعيلي معي، ولكن ما هو مؤكد إني مستمر مع الدراويش الموسم المقبل".



واختتم لاعب النادي الإسماعيلي تصريحاته الخاصة: " أعد جماهير وعشاق النادي الإسماعيلي بموسم مختلف عن الموسم الماضي، سنبذل كل جهدنا لتحقيق أفضل النتائج سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية ".



يذكر أن عماد حمدي يحق له التوقيع لأي ناد يناير المقبل حيث يتبقي له موسم وحيد مع الإسماعيلي، وحصل علي عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أبرزها بيراميدز والمقاصة.