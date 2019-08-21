ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: سرعة استرداد حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين الأراضي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:53 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي والتصالح مع المواطنين في إطار القانون وبما يضمن تيسير الإجراءات. 

ووجه  بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات علي الراغبين في تقنين الأراضي وحل أى مشكلات، وأكد على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات علي أراضي وأملاك الدولة ،والتعامل بحسم مع كافة حالات التعدى .

وأشار إلى ضرورة تكثيف عمل رؤساء المراكز والمدن والأحياء في متابعة ملف التقنين واسترداد الأراضى وإزالة أى معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها والإنتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة .

وطالب شاروبيم  رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين،وطالب بعدم عودة أى تعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى هذا الشأن .
وشدد شاروبيم على ضرورة تكثيف الإعلان في جميع الجهات والمصالح وفي كافة الشوارع والميادين بالقرى والمدن لتعريف المواطنين بقواعد تقنين الأوضاع وشروط التصالح والمستندات المطلوبة وجهات التعامل مع المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تساهل في تحصيل قيمة أراضي الدولة.. محافظ الدقهلية يطالب بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع

محافظ الدقهلية: إزالة أي تعديات على أملاك الدولة وتقنين الأوضاع فى أسرع وقت

جهود مكثفة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. الموجة 13 تكثف جهودها بالمحافظات.. والمحافظون يقودون الحملات

محافظ الدقهلية: أسبوعان حد أقصى للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي

محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من تقنين الأوضاع واسترداد حقوق الدولة..صور

محافظ الدقهلية لقادة المحليات: إنهاء تقنين أوضاع الأراضي بأسرع ما يمكن

ترشيحاتنا

أمريكا تطالب تركيا بالتوقف فورا عن أي أنشطة غير قانونية في مياه شرق المتوسط

الإهمال بتر يد الرضيع.. ووالده:" قتلوا فرحتنا بأول طفل ولن أتنازل عن حقه "

فوز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين على بطل أوروبا في افتتاح كأس العالم

اخبار الاهلي اليوم الأربعاء21-8-2019.. منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره.. والاستقرار على المدرب الجديد

من هو عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان الجديد؟

بدون ضرائب.. تعرف على مزايا الجمعيات الأهلية بعد تصديق الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور