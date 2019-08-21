إنجاز تاريخي.. إنتاج مصر من الغاز يصل إلى 7.5 مليار قدم مكعب يوميا مطلع 2020.. فيديو

قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن وصول إنتاجية حقل ظهر من الغاز إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا يعتبر إنجازا تاريخيا.



وأضاف مدحت يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الوصول إلى هذه الأرقام من الإنتاجية قبل الموعد المحدد لها بأربعة أشهر تعتبر إنجازا كبيرا.



وتابع مدحت يوسف:" مع نهاية العام سوف يصل حجم الإنتاج من حقل ظهر على 3 مليار قدم مكعب يوميا، وسوف يصل إنتاج مصر من الغاز إلى 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز في آخر السنة وبداية العام الجديد.



وأكمل مدحت يوسف:" هناك تحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وقطاع البترول اعتمد استراتيجية لإحلال الغاز الطبيعي بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مثل المنتجات البترولية والوقود"، وهناك تكالب من شركات عالمية كبرى للعمل في السوق المصري وهناك حجم استثمارات ضخمة تدخل مصر".

