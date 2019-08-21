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رياضة

تعيين فؤاد سلامة مديرًا لشئون اللاعبين بأسوان

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:04 م
فؤاد سلامة
فؤاد سلامة
رباب الهوارى
قرّر مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، تعيين فؤاد سلامة، لاعب أسوان السابق، في منصب مدير شئون اللاعبين بالفريق للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة .

وصرح مصطفي أمين المشرف علي الفريق في تصريحات "لصدى البلد" وافق مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، فى جلسته الأخيرة المشتركة مع لجنة الكرة بالنادى على دعم الجهاز الفنى والإدارى لفريق الكرة الأول، بتعيين فؤاد سلامة اللاعب السابق بنادي أسوان فى منصب مدير شئون اللاعبين.

وقد انضم فؤاد سلامة اليوم للمعسكر بالأكاديمية البحرية، ليباشر مهام عمله خلال الاستعداد للدورى الممتاز.

يذكر أن فؤاد سلامة صاحب الـ 39 عاما، لعب لأندية" إنبى، اتحاد الشرطة، مصر المقاصة، حرس الحدود، أسوان"، وشارك مع الأخير وشارك بالممتاز كلاعب واستمر مع نادي أسوان بعد الهبوط، وساهم فى صعوده والعودة للدورى الممتاز من جديد 2019 /2020.

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