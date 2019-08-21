تعيين فؤاد سلامة مديرًا لشئون اللاعبين بأسوان

قرّر مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، تعيين فؤاد سلامة، لاعب أسوان السابق، في منصب مدير شئون اللاعبين بالفريق للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة .





وصرح مصطفي أمين المشرف علي الفريق في تصريحات "لصدى البلد" وافق مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، فى جلسته الأخيرة المشتركة مع لجنة الكرة بالنادى على دعم الجهاز الفنى والإدارى لفريق الكرة الأول، بتعيين فؤاد سلامة اللاعب السابق بنادي أسوان فى منصب مدير شئون اللاعبين.





وقد انضم فؤاد سلامة اليوم للمعسكر بالأكاديمية البحرية، ليباشر مهام عمله خلال الاستعداد للدورى الممتاز.



