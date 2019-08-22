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لتفادي الكارثة.. شعبة السيارات تنصح باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:45 ص
البنزين
البنزين
هاني حسين
قال نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، نور درويش، إن الحكومة تعتمد استراتيجية الطاقة النظيفة، ونحن في اتجاهنا للتحول إلى العمل بالكهرباء في السيارات.

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أننا لدينا كم كبير من السيارات التي تعمل بوقود الديزل، وهذه كارثة لأن تكلفة السولار مرتفعة على مصر، مطالبًا "بتحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين".

وتابع نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، أن "هناك تلوثًا بسبب عوادم السيارات نتيجة لاستخدام البنزين والسولار في السيارات والمركبات، وعلينا أن نحافظ على البيئة".

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، "علينا الحفاظ على نظافة البيئة وهذا يترجم اهتمام الدولة بتحويل عمل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي وليس والبنزين"، مؤكدًا "الغاز الطبيعي لا يقلل من كفاءة المحرك وعمره الافتراضي".

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