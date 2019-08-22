الإسكان: متحصلات التصالح في مخالفات البناء ستوجه لإصلاح مرافق الدولة

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك أعدادًا كبيرة بدأت فى التواصل مع الجهات المسئولة للتصالح فى مخالفات البناء التي تم تنفيذها فى الفترة التى سبقت 8 أبريل 2019.





وأضاف الدكتور أحمد فرحات ، خلال حواره فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن المواطن الذي يحصل على مستند التقدم للتصالح فى مخالفات البناء يتم وقف الحكم القضائي الصادر ضده فى التعدي على الأراضي لحين البت فى أوراقه.





وأشار الدكتور أحمد فرحات ، إلى أن الأموال التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى مخالفات البناء ستساهم فى إصلاح مرافق الدولة التي أفسدها هؤلاء الأشخاص بعد البناء بالمخالفة، موضحًا أن "الدولة قامت بإعداد هذا القانون للتخفيف على المواطنين، وأن هذا القانون يصب فى مصلحة المواطن".