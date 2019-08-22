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الإدريسي: ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار دليل حسن استغلال الموارد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:48 ص
حقل ظهر
حقل ظهر
أسامة علي
قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "مستقبل وطن"، إن ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد لذلك في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، من أهم دلائل حسن استغلال الدولة لمواردها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بزيادة إنتاج حقل ظهر وعقد وتنفيذ مزيد من اتفاقيات تجميع الغاز وإسالته ثم تصديره تصبح مصر محورا مهما من أهم مصادر تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية والأفريقية، وبالتالى توفير العملة الصعبة التى كانت الدولة تستورد بها الغاز، وتوجيهها فى مستهدفات أخرى تحقق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور علي الإدريسي أن مساهمة الصناعات الاستخراجية فى الاقتصاد إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يحقق نتائج مهمة أبرزها توفير فرص العمل وتقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.

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