عايزين مياه نشرب.. أهالي الوساطة يستغيثون بمحافظ الدقهلية لحل المشكلة

يشكو أهالى قرية الوساطة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الشرب بشكل متكرر، وتدهور خدمات الصرف الصحي، رغم أن الأهالى خصصوا قطعة أرض بالجهود الذاتية لبناء بيارة مياه لحل المشكلة.



ويناشد الأهالى الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة حل المشكلة، والتصديق على وجود بيارة للقرية وسرعة العمل بها، لرفع المعاناة عن أهالى القرية والتى يقدر عدد سكانها بحوالى خمسة آلاف نسمة.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

