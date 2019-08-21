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أخبار البلد

أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:33 م
صدى البلد
تصوير صلاح مهدي
أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بدور المهندس إبراهيم العربي، رئيس المجلس المصري الياباني، قائلاً: "نثق فيما ما سيقدمه ويضيفه لمجال الصناعة والتجارة".

وأضاف "أبو العينين"، أن "مؤتمر أفريقيا الماضي شهد حدثاً جديدًا لأول مرة وتمت الموافقة عليه، وهو افريكا تشامبين الذي له مزايا عديدة، أحدها الحصول على جواز سفر افريقيا للدخول إلى جميع دول أفريقيا بلا تأشيرات".

وأوضح محمد أبو العينين، أن أي شخص مرشح للانضمام إلى افريكا تشامبين وذلك من القيادات العليا لرجال الأعمال الذين يمتلكون مشروعات ضخمة الذين ولديهم قدرة في مجال التعاون الإفريقي الإفريقي.
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور
أبو العينين: نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة.. فيديو وصور

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