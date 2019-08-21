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الإمام الأكبر يطمئن على المرضى ومستوى الخدمة بـ مستشفى جامعة الأزهر التخصصي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:18 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة
زار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، نواب الجامعة؛ مستشفى الأزهر التخصصى بمدينة نصر. 

وشدد فضيلة الإمام الأكبر، خلال جولته التفقدية، على أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين ولأعضاء هيئة التدريس وأبناء وبنات الأزهر، مشيدًا بدور القطاع ومشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة، بضرورة توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الإمام الأكبر إلى أهمية استكمال مراحل تشغيل المستشفى التخصصي بطاقتها الكاملة في أقرب وقت، الأمر الذي سيضعها في مقدمة أكبر الصروح الطبية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وحرص شيخ الأزهر على الاطمئنان على المرضى، وزيارة بعض الحالات المحتجزة لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي، مطمئنا على حالتهم الصحية، ومستوى الخدمة المقدمة لهم من طاقم الأطباء والتمريض، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم، ولجميع المترددين على المستشفى.

تأتي زيارة الإمام الأكبر، في إطار المتابعة اليومية لفضيلة الإمام الأكبر لقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر باعتباره القطاع الأكبر الذى يقوم بدور كبير فى خدمة المجتمع، للوقوف على حُسن سير العمل به.

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