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فن

الحب خدعة لـ شيرين عبد الوهاب تحصد 1.6 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:11 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سعيد فراج
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال اغنيتها الجديدة " الحب خدعة"، والتى قدمتها باللون الخليجى.

وحققت أغنية شيرين عبد الوهاب الحب خدعة، ما يزيد على مليون و660 ألف مشاهدة، بعد طرحها بخمسة أيام، لتحتل المرتبة الـ 38 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة.

أغنية شيرين عبد الوهاب الحب خدعة من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.

يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.

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