مدير منتخب اليد للناشئين: هذه أسباب نجاحنا في الفوز بكأس العالم

كشف المدير الإداري لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين محمد عبد المنعم، عن أسباب حصد لقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا، وعوامل اختيار اللاعبين.





وقال مدير منتخب مصر لكرة اليد خلال ندوته بموقع "صدى البلد"، "عملنا على اختيار أفضل اللاعبين في هذه السن، ثم قمنا بالإعداد الجيد عبر المباريات المكثفة مع مدارس مختلفة، وضعنا هدفًا أمامنا للعمل على تحقيقه".





وأضاف مدير منتخب مصر لكرة اليد أنه "من الممكن أن تكون ناجحًا ولكن سوء التوفيق يجعلك تخسر كل شيء، وهذا بالتحديد ما يحدث في كرة اليد، فقد يقدم المنتخب أداءً عالميًا ويخرج على سبيل المثال من دور الـ 16، والصحافة والإعلام لن تلتفت أبدًا إلى أي مجهود قدمته، بل سيكون العنوان أن المنتخب فشل، لذلك التوفيق من الله عامل مهم جدًا وساعدنا في الفوز بكأس العالم".





يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عاد إلى مصر فجر أمس الأول، الثلاثاء، وذلك بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية، والتتويج بكأس العالم.