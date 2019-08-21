استقالة حكيم مدان مدير المنتخب الجزائري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، استقالة حكيم مدان، مدير المنتخب الأول المتوج حديثا ببطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت الشهر الماضي بمصر.





وقال الاتحاد في بيان نشره في حسابه الرسمي على (فيسبوك) إن حكيم مدان طلب إعفاءه من منصبه الذي شغله لعامين بسبب شعوره بالإرهاق، متوجها له بالشكر على كل ما بذله من مجهودات التي كللت بالتتويج بأمم أفريقيا.





وأكد الاتحاد الجزائري أن حكيم مدان، سيبقى تحت تصرف رئيسه خير الدين زطشي ومكتبه التنفيذي الذي يعد عضوا فيه، لتولي مهام أخرى.





وقال حكيم مدان، في تصريح لموقع الاتحاد الجزائري إنه شعر بالاشمئزاز من حملة بغيضة استهدفته هو شخصيا واتحاد الكرة الجزائري، متمنيا التوفيق لجميع الأجهزة للمنتخب الجزائري وفي مقدمتها المدير الفني جمال بلماضي واللاعبون.



