أهم الاخبار: ترامب يعلن الحرب على الصين .. تركي الشيخ يفجر مفأجاة .. وزيادة كبيرة فى إنتاج حقل ظهر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء 21-8-2019، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
أبطال من ذهب .. مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية
أنهت بعثة مصر اليوم السادس في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب في صدارة الترتيب العام برصيد 29 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و12 فضيات و9 برونزيات " اقرأ المزيد ".
بشرى خير.. زيادة إنتاج حقل ظهر للغاز من 2.1 إلى 2.7 مليار قدم يوميا
قالت وزارة البترول اليوم الأربعاء في بيان صحفي، إن الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز ظُهر الواقع في البحر المتوسط وصلت إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا " اقرأ المزيد " .
تنسيق الثانوية العامة 2019 .. تعرف على موعد بدء المرحلة الثالثة
يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 ، إعلان موعد انطلاق المرحلة، والذي من المقرر يعلن بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعلان نتيجة مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، سيكون بعد غد الخميس، بالإضافة إلى إعلان موعد بدء المرحلة الثالثة والتي من المرجح أن تبدأ يوم السبت المقبل "اقرأ المزيد ".
ترامب يعلن الحرب على الصين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات إعلامية نشرتها قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إنه الرجل المختار، والمقدر له أن يخوض الحرب التجارية مع الصين "اقرأ المزيد "
كشفها شقيق الضحية.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه بالشرقية
أكد أحمد رضا شقيق، الشاب المعاق ذهنيًا والذي تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنهم تنازلوا عن المحضر المقدم من جانبهم عقب تدخل العديد من أهالي القرية "اقرأ المزيد " .
واحد من ضمن 3 مرشحين... لجنة التخطيط تستقر على مدرب الأهلي الجديد
كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة للمدربين الجدد إلى 3 فقط " اقرأ المزيد".
سيارة موديل ٢٠١٩ جائزة من تركي آل الشيخ.. اعرف تفاصيل المسابقة
أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به " اقرأ المزيد "
أبطال من ذهب .. مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية
أنهت بعثة مصر اليوم السادس في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب في صدارة الترتيب العام برصيد 29 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و12 فضيات و9 برونزيات " اقرأ المزيد ".
بشرى خير.. زيادة إنتاج حقل ظهر للغاز من 2.1 إلى 2.7 مليار قدم يوميا
قالت وزارة البترول اليوم الأربعاء في بيان صحفي، إن الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز ظُهر الواقع في البحر المتوسط وصلت إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا " اقرأ المزيد " .
تنسيق الثانوية العامة 2019 .. تعرف على موعد بدء المرحلة الثالثة
يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 ، إعلان موعد انطلاق المرحلة، والذي من المقرر يعلن بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعلان نتيجة مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، سيكون بعد غد الخميس، بالإضافة إلى إعلان موعد بدء المرحلة الثالثة والتي من المرجح أن تبدأ يوم السبت المقبل "اقرأ المزيد ".
ترامب يعلن الحرب على الصين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات إعلامية نشرتها قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إنه الرجل المختار، والمقدر له أن يخوض الحرب التجارية مع الصين "اقرأ المزيد "
كشفها شقيق الضحية.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه بالشرقية
أكد أحمد رضا شقيق، الشاب المعاق ذهنيًا والذي تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنهم تنازلوا عن المحضر المقدم من جانبهم عقب تدخل العديد من أهالي القرية "اقرأ المزيد " .
واحد من ضمن 3 مرشحين... لجنة التخطيط تستقر على مدرب الأهلي الجديد
كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة للمدربين الجدد إلى 3 فقط " اقرأ المزيد".
سيارة موديل ٢٠١٩ جائزة من تركي آل الشيخ.. اعرف تفاصيل المسابقة
أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به " اقرأ المزيد "