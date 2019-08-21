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أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:28 م
رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد ابو العينين ووزيرة الاستثمار
تصوير صلاح مهدي
قال رجل الأعمال محمد ابو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ، إن الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم ونقل التكنولوجيا ونقل البشر.

وأضاف أبو العينين خلال لقائه بالسفير الياباني اليوم أن اليابان شعب يمتلك من القيم والتقدم الحضاري الكبير، موجها الشكر للسفير الياباني بالقاهرة على الدور الكبير الذي يقوم به تمثيلا لبلاده.

ووجه ابو العينين العزاء للدكتورة سحر نصر على وفاة والدها، موضحا أن الوزيرة قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية لافتا إلى أنها قدمت جميع الأساليب العلمية في وسائل الاتصال مع المستثمر الأجنبي.
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور
أبو العينين: الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم .. فيديو وصور

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