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رياضة

اخبار الرياضة.. ملامح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. الاهلى يستقر على اسم المدرب الجديد.. الشرط الجزائي لعقد كهربا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:32 م
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:

واحد من ضمن 3 مرشحين... لجنة التخطيط تستقر على مدرب الأهلي الجديد

- كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة للمدربين الجدد إلى 3 فقط.

تعرف على قيمة الشرط الجزائى لـ عقد كهربا مع أفيس البرتغالى

حصل محمود عبد المنعم " كهربا"، على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ، وذلك وفقا لما ذكره اللاعب الدولي علي صفحتة الشخصية على موقع تداول الصور "انستجرام ".

بالأسماء.. كل ما تريد معرفته عن ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

- بدأ مسئولو اتحاد كرة القدم فى حسم ملف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى رحل عن الفراعنة بعد الخروج من منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 .

فوز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين على بطل أوروبا في افتتاح كأس العالم

- فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين، على منتخب ألمانيا، بطل أوروبا، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، فى افتتاحية مبارياته فى بطولة العالم بتونس .

مدرب الأهلي الجديد.. لجنة التخطيط تستقر على بقاء سيد عبدالحفيظ في هذا المنصب

- استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي علي استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة في التشكيل الجديد للجهاز الفني.


لاعب مغربي جديد على ردار الدوري المصري

- أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي وادي دجلة بصدد التعاقد مع عبد الكبير الوادي مهاجم فريق اتحاد طنجة المغربي خلال موسم التعاقدات الحالي.

طارق مصطفى يقترب من منصب المدرب العام لـ منتخب مصر

- اقترب طارق مصطفى نجم نادى الزمالك السابق من تولى منصب المدرب العام لمنتخب مصر الوطنى استعدادا للمشاركة فى التصفيات القارية والمونديالية.

تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر.. تعرف على التوقيت الجديد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر اقامتها يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس الجاري في ستاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساء بدلا من التاسعة والنصف مساء.

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