اخبار الرياضة.. ملامح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. الاهلى يستقر على اسم المدرب الجديد.. الشرط الجزائي لعقد كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:- كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة للمدربين الجدد إلى 3 فقط.حصل محمود عبد المنعم " كهربا"، على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ، وذلك وفقا لما ذكره اللاعب الدولي علي صفحتة الشخصية على موقع تداول الصور "انستجرام ".- بدأ مسئولو اتحاد كرة القدم فى حسم ملف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى رحل عن الفراعنة بعد الخروج من منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 .- فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين، على منتخب ألمانيا، بطل أوروبا، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، فى افتتاحية مبارياته فى بطولة العالم بتونس .- استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي علي استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة في التشكيل الجديد للجهاز الفني.- أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي وادي دجلة بصدد التعاقد مع عبد الكبير الوادي مهاجم فريق اتحاد طنجة المغربي خلال موسم التعاقدات الحالي.- اقترب طارق مصطفى نجم نادى الزمالك السابق من تولى منصب المدرب العام لمنتخب مصر الوطنى استعدادا للمشاركة فى التصفيات القارية والمونديالية.قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر اقامتها يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس الجاري في ستاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساء بدلا من التاسعة والنصف مساء.