ضبط 30 ألف عبوة سجائر مقلدة قبل بيعها بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر ، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته وتجميعه (30000) عبوة "سجائر" مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، (104) عبوة "معسل"، (34950) قطعة بندرول مقلد وبدون مستندات تدل على مصدرها.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.