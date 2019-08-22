سكان شارع الشويفات بالتجمع الخامس يشتكون من تلال القمامة.. صور

شكا المواطن أحمد حمدى، من سكان شارع الشويفات من شارع التسعين بالتجمع الخامس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة



وأضاف فى رسالته: "أن انتشار القمامة تسببت فى انتشار الكثير من الحشرات والرائحة الكريهة، وتفسد المظهر الحضارى للشارع، وتنشر الأمراض والأوبئة.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

