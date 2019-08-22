ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الشويفات بالتجمع الخامس يشتكون من تلال القمامة.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن أحمد حمدى، من سكان شارع الشويفات من شارع التسعين بالتجمع الخامس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة

وأضاف فى رسالته: "أن انتشار القمامة تسببت فى انتشار الكثير من الحشرات والرائحة الكريهة، وتفسد المظهر الحضارى للشارع، وتنشر الأمراض والأوبئة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع عزت باشا فى المطرية يطالبون بصناديق للقمامة

سكان شارع المطافى بالمنصورة: القمامة تحاصرنا

انتشار القمامة بشارع الأربعين في جسر السويس يزعج الأهالي.. صور

القمامة تحاصر سكان التجمع الخامس

القمامة والروائح الكريهة تحول حياة سكان منشية التحرير إلى كابوس

سكان شارع البوهي بإمبابة يشتكون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. الغندور يكشف كواليس أزمة كهربا مع الزمالك.. عرض مغر من ريال مدريد لضم نيمار

ندالة رئيس وزراء بريطانيا بعد منع صديقته من دخول أمريكا

منها سلق البيض.. استخدامات جديدة لـ الغلاية عليك معرفتها

أب ذبح ابنتيه ورجل شطر جسد زوجته نصفين بالساطور.. ومحام: العقوبة تسقط فى هذه الحالة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

حكم وصية امرأة بالدفن مع أبيها مع وجود مقابر خاصة بالنساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard