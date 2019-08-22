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حوادث

ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:59 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مسئول مصنع لحوم "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة لحيازته وتجميعه كمية قدرها (4,050) أربعة أطنان وخمسون كيلو جرام (لحوم- دواجن)، و(3,400) ثلاثة أطنان وأربعمائة كيلو جرام "أرز- زيت طعام- توابل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات تدل على مصدرها.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسيةبشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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