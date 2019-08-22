تنسيق 2019 .. نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر هذا الرابط





وجاء الحد الادنى بالمرحلة الثالثة من التنسيق، لـ الشعبة العلمية البالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجة، والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجة بنسبة 50%، حيث يتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة .



وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطلاب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات





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يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية منظهوروإعلان بدء انطلاق