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تنسيق 2019 .. نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر هذا الرابط

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2019 ظهور نتيجة تقليل الاغتراب وإعلان بدء انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .

وجاء الحد الادنى بالمرحلة الثالثة من التنسيق، لـ الشعبة العلمية البالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجة، والشعبة الادبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجة بنسبة 50%، حيث يتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة .

وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطلاب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات

ويمكنك معرفة  نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط .. اضغط هنا

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