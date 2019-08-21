أخبار الفن.. تمثال حسن حسني.. سيارة 2019 جائزة تركي ال الشيخ.. وحرب إليسا ونيكول سابا

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:









تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيها مع زوجها الفنان حسام حبيب، داخل حمام السباحة.













تصدر هاشتاج الفنان حسن حسنى قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر بعد أن تم نحت تمثال له، أحد الناحتين ويدعى محمود فؤاد، قام بنحت تمثال لـ حسن حسنى، ووجه سؤلا للجمهور، عن من هو صاحب التمثال.













شن عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية إليسا، عبر تويتر، هجومًا حادًا على الفنانة نيكول سابا، بعد التغريدة التي نشرتها الأخيرة قبل يومين، ووصفت فيها الوسط الفني بـ الفيلم الهندي الذي يحتاج للتطبيل، حسبما قالت.













أعاد الفنان صلاح عبدالله مشاركة التغريدة الساخرة، التي كتبها أمس عبر حسابه الرسمي على تويتر، ومازح فيها جمهورها حول تفكيره في اعتزال التمثيل، لينشرها مجددًا اليوم بتعليق جديد كتب فيه: «هزاراية..مجرد هزاراية..واللهِ ماكانت عالبال .. ألهمني بيها المولى وأنا في أسوأ حال .. وقفزت عليكم ياحبايبي من باب الارتجال .. ولما شفت ردودكوا عليها القلب رد بجد وقال .. اللهم دِمها نعمة وإحفظها مالزوال».











