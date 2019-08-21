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رياضة

شوقي غريب: أتمنى سير المنتخب الأولمبي على خطى ناشئي كرة اليد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:57 م
شوقي غريب ، المدير
شوقي غريب ، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي
حسام الحارتي
قال شوقي غريب ، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إنه تم الاستقرار علي معسكر المنتخب استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لها يوم 10 و 7 سبتمبر.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم اسبورت "، أن المنتخب الأوليمبي سيشهد تواجد عناصر كثيرة داخل المنتخب الوطني الأول، خلال الفترة المقبلة ، معربا عن تمنياته عن خوض مباريات المنتخب بتواجد الجماهير داخل صفوف المدرجات من جديد من أجل تحفيز اللاعبين .

وأوضح شوقي غريب، أن المعسكر المقبل سيتواجد بها 26 أو 28 لاعبا ،مشيرا الى عدم إمكانية انضمام عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة .

وعبر شوقي غريب عن تمنياته أن يسير المنتخب الأوليمبي، على نهج أبطال كأس العالم لناشئي كرة اليد من أجل إسعاد كافة الجماهير المصرية بتوالي تحقيق الألقاب.

وأكد شوقي غريب أن حراس مرمى الذين يخوضون بطولة الدوري المصري الممتاز هو الأرجح للتواجد داخل صفوف المنتخب جاهزيته التامة .

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