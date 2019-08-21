شوقي غريب: أتمنى سير المنتخب الأولمبي على خطى ناشئي كرة اليد

قال شوقي غريب ، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إنه تم الاستقرار علي معسكر المنتخب استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لها يوم 10 و 7 سبتمبر.





وأضاف شوقي غريب في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم اسبورت "، أن المنتخب الأوليمبي سيشهد تواجد عناصر كثيرة داخل المنتخب الوطني الأول، خلال الفترة المقبلة ، معربا عن تمنياته عن خوض مباريات المنتخب بتواجد الجماهير داخل صفوف المدرجات من جديد من أجل تحفيز اللاعبين .





وأوضح شوقي غريب، أن المعسكر المقبل سيتواجد بها 26 أو 28 لاعبا ،مشيرا الى عدم إمكانية انضمام عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة .





وعبر شوقي غريب عن تمنياته أن يسير المنتخب الأوليمبي، على نهج أبطال كأس العالم لناشئي كرة اليد من أجل إسعاد كافة الجماهير المصرية بتوالي تحقيق الألقاب.



