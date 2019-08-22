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سحبوا الموبايلات مننا.. أبطال كأس العالم لليد يروون كواليس الفوز بالبطولة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:43 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين
خالد محيي الدين
قال المدير العام لمنتخب كرة اليد، الكابتن حسين زكي، إنهم قرروا سحب الهواتف وأجهزة الاتصال من اللاعبين، نظرًا لقلة التفاعل بين اللاعبين بسبب انشغالهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المدير العام لمنتخب كرة اليد، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "مني الشاذلي" في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن هذه الخطوة كانت حافزًا كبيرًا للاعبين في التركيز في البطولة والعمل الجماعي.

ونوه المدير العام لمنتخب كرة اليد، بأنهم بذلوا جهودًا جبارة لتحقيق البطولة، ولكنهم لم يشعروا بالنصر الحقيقي حتى عادوا إلى أرض الوطن، وشاهدوا المشجعين في المطار.

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