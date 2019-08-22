احمد فرحات: 8 حالات لا يجوز فيها التصالح العقارى ..فيديو

قال الدكتور احمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك 8 حالات لا يتم فيها التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون.





وحدد الدكتور احمد فرحات، خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، الحالات التي لا يتم التصالح فيها وهي "إذا كان المبنى غير آمن إنشائيًا، وفي حالة التعدي على خطوط التنظيم والاعتداء على الشوارع الرئيسية".





وأوضح الدكتور احمد فرحات، أن الشخص الذي بني على أرض الدولة لا يجوز التصالح معه، والبناء على الأراضي الخاضعة لحماية الآثار، ولا يجوز التصالح على الأراضي ذات الطراز المعماري.





وتابع الدكتور احمد فرحات، "أن الدولة لا تتصالح مع الارتفاعات التى تفوق الارتفاعات المقررة، وتغير الاستخدام اذا كانت هناك بعض المناطق بها مخططات تفصيلية".



