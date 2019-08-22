ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احمد فرحات: 8 حالات لا يجوز فيها التصالح العقارى ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:53 ص
التصالح العقارى
التصالح العقارى
البهى عمرو
قال الدكتور احمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك 8 حالات لا يتم فيها التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون.

وحدد الدكتور احمد فرحات، خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، الحالات التي لا يتم التصالح فيها وهي "إذا كان المبنى غير آمن إنشائيًا، وفي حالة التعدي على خطوط التنظيم والاعتداء على الشوارع الرئيسية".

وأوضح الدكتور احمد فرحات، أن الشخص الذي بني على أرض الدولة لا يجوز التصالح معه، والبناء على الأراضي الخاضعة لحماية الآثار، ولا يجوز التصالح على الأراضي ذات الطراز المعماري.

وتابع الدكتور احمد فرحات، "أن الدولة لا تتصالح مع الارتفاعات التى تفوق الارتفاعات المقررة، وتغير الاستخدام اذا كانت هناك بعض المناطق بها مخططات تفصيلية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تطبيق القانون..6 أشهر تحمي وحدتك من الإزالة.. وحظر التصالح في 8 حالات لمخالفات البناء

من 50 إلى 2000 جنيه.. تعرف على سعر المتر بـ قانون التصالح في مخالفات البناء

مع بدء تطبيق القانون.. تعرف على إجراءات التصالح في مخالفات البناء

6 أشهر من الآن.. التصالح في مخالفات البناء يعطي مهلة للمخالفين قبل الإزالة

بعد إقرار تنفيذه من اليوم.. تعرف على خطوات التصالح في بعض مخالفات البناء

2000 جنيه حد أقصى.. تعرف على سعر المتر بقانون التصالح في مخالفات البناء مع بدء التطبيق رسميا

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. اعترافات عنتيل الغربية.. أقوال المتهمين بالتعدي بكلب على معاق في باب الشعرية.. ومصنع لإنتاج مخدر الايس

بـ فستان منقوش.. اروى تتألق فى جلسة تصوير جديدة داخل سيارة فارهة

عنتيل كفر حجازي يعترف: مارست الرذيلة مع سيدات بالقرية ونشرت 7 فيديوهات على المواقع الإباحية

مدرب الأهلي الجديد.. لجنة التخطيط تستقر على بقاء سيد عبدالحفيظ في هذا المنصب

حظك اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

شاهد.. وداع أسطوري من لاعبى الأهلي لـ مارتن لاسارتي قبل مغادرته القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور