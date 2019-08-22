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مصطفى الفقى: هل يقبل العرب التعايش مع المتغيرات العالمية التكنولوجية ؟ ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن العالم الآن يشهد تغيرات كبيرة من خلال التقدم العلمي والتكنولوجي مثل السوشيال ميديا وغيرها. 

وتساءل الدكتور مصطفى الفقى فى حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، "هل يقبل بأن يتعايش العرب بطريقة تفكيرهم التى تعودوا عليها مع هذا التغير الذي يحدث فى العالم؟". 

وطالب الدكتور مصطفى الفقى بوجود تيار عربي يعبر عن مصالح الدول العربية أمام العالم، مشيرًا إلى أنه في هذه اللحظة سوف نصطدم بفكرة القومية العربية التى يعتبرها البعض تعبيرًا عنصريًا ويبتعد عن الإنسانية. 

واستطرد الدكتور مصطفى الفقى أنه الآن لا يمكن أن تقول إن هناك قومية أوروبية ولكن هناك مؤسسة الاتحاد الأوروبي التى تجمع الدول الغربية بعكس الشكل الفلسفي للقومية العربية.

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