ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا.. برلمانيون: باكتمال خطة الدولة فى استغلال الغاز ستوفر 500 مليون جنيه بالموازنة العامة.. دليل على حسن استغلال الدولة لمواردها

الإدريسى: ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار دليل حسن استغلال الموارد

مديح: باكتمال خطة الدولة فى استغلال الغاز ستوفر 500 مليون جنيه بالموازنة العامة

بدير: إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى وفر 750 مليون دولار هذا العام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد لذلك في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.ووفقا لبيان صادر عنها، فإن هذا الارتفاع جاء بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليا إلى 12 بئرا، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالي عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.فى البداية، قال النائب مديح الزناتى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بعد ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، ستتمكن الدولة من أن تصبح رقم واحد أفريقيا فى تصدير الغاز الطبيعى بعد إسالته للدول الأوروبية عبر قبرص واليونان عن طريق شبكة التصدير.وأضاف مديح الزناتى، في تصريحات لـ"صدى البلد": "بعد اكتمال اكتمال تطوير حقر ظهر ووصول إنتاجها لأقصى درجة ممكنة، ستتمكن الدولة من تحويل 9 ملايين مركبة عامة للعمل بالغاز الطبيعى، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى جميع الوحدات السكنية، وإنشاء محطات الغاز الطبيعى، فى جميع المراكز بجميع المحافظات".وأكد عضو لجنة الطاقة أنه بعد اكتمال جميع الإجراءات السابقة ستتمكن الدولة من توفير فائض مقدر بـ 500 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة.من جانبه، علق النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، على ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد لذلك في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر قائلا: "حقل ظهر أمل مصر فى تصدير الطاقة وبداية فاتحة خير جديدة".وأوضح النائب بدير عبد العزيز، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبرى بالطاقة بجميع أشكالها، بهدف أن تصبح مصر مصدرة لها، لافتا إلى أنه باكتمال مراحل تطوير حقل ظهر ستتمكن مصر من تصدير الغاز الطبيعى لأوروبا عبر قبرص واليونان.وأكد عضو لجنة الطاقة أن الدولة استطاعت هذا العام توفير 750 مليون دولار كانت تستورد بها غازا طبيعيا بعد استخراج الغاز من حقل ظهر.فى سياق متصل، قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى ورئيس اللجنة الاقتصادية بـ"مستقبل وطن"، إن ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد لذلك في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، من أهم دلائل حسن استغلال الدولة لموارها فى أسرع وقت ممكن.وطالب الدكتور على الإدريسى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بزيادة إنتاجية حقل ظهر وعقد وتنفيذ مزيد من اتفاقيات تجميع الغاز وإسالته ثم تصديره لتصبح مصر محورا مهما من أهم مصادر تصديره، إلى الدول الأوروبية والأفريقية، وبالتالى توفير العملة الصعبة التى كانت الدولة تستورد بها الغاز، وتوجيهها فى مستهدفات أخرى تحقق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.وأوضح الخبير الاقتصادى أن مساهمة الصناعات الاستخراجية فى الاقتصاد إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يحقق نتائج مهمة أبرزها توفير فرص العمل وتقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.