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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. حسن حسني يتصدر تويتر بعد نحت تمثال له.. محمود كهربا يكشف عن موعد أول مباراة له في الدوري البرتغالي.. غادة عبدالرازق تتألق في أحدث فوتو سيشن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:54 م
صدى البلد
القسم الميدانى
في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا



نشر محمود كهربا لاعب نادى أفيس البرتغالي والزمالك السابق، صورة جديده له، عبر إنستجرام.


نشر الفنان حماد هلال عبر موقع التواص الاجتماعى " انستجرام " مجموعة من الفيديوهات لرواد مواقع السوشيال ميديا الذين تفاعلوا مع برومو أغنيته الجديدة " ohh lala"


تصدر هاشتاج الفنان حسن حسنى قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر بعد أن تم نحت تمثال له. 


 الفنانة غادة عبدالرازق مجموعة صورا من احدث جلسة تصوير لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


بعد ان فاجأ الفنان صلاح عبد لله متابعيه بنشر تغريدة ساخرة قال من خلالها :" ‏بفكر أعلن اعتزالى التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا أوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول أوعى ".



نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة عبر انستجرام ، جمعت ابطال عرض المتفائل وبعض الاطفال الحضور . 

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