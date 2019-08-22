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رياضة

تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:55 ص
عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق في بداية مران الفريق مساء أمس، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران تألقًا كبيرًا لـ"جيرالدو، واليو، ديانج، ومحمود متولي، ومجدي أفشة"، ويعرض لكم "صدى البلد" كواليس المران.


تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور
تألق الصفقات الجديدة.. كواليس مران الاهلى الرئيسى استعدادا لـ اطلع بره ..فيديو وصور

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