مستشار وزير الصناعة والتجارة السابق يكشف كواليس استقالته

قال المهندس حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة، المستقيل مؤخرا، أنه أنهى الملفات التى كان مكلفا بها أثناء فترة توليه منصب مستشار الوزير، لافتًا إلى أنه تم تكليف مستشار للوزير لشئون المشروعات الصغيرة قبل عام من الآن، وكانت مدة التكليف سنة كاملة وانتهت الثلاثاء من هذا الأسبوع.





وقال "فريد"، إن كل ما يثار حول وجود خلافات مع وزير الصناعة وهى سبب رحيله عن منصبه، غير صحيح بالمرة، مشيرًا إلى أن انتهاء الملفات المكلف بها وكذلك مدته فى المنصب هما أهم الأسباب الرئيسية للاستقالة.



