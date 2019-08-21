ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستشار وزير الصناعة والتجارة السابق يكشف كواليس استقالته

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:50 م
المهندس حسام فريد
المهندس حسام فريد
صدى البلد
قال المهندس حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة، المستقيل مؤخرا، أنه أنهى الملفات التى كان مكلفا بها أثناء فترة توليه منصب مستشار الوزير، لافتًا إلى أنه تم تكليف مستشار للوزير لشئون المشروعات الصغيرة قبل عام من الآن، وكانت مدة التكليف سنة كاملة وانتهت الثلاثاء من هذا الأسبوع.

وقال "فريد"، إن كل ما يثار حول وجود خلافات مع وزير الصناعة وهى سبب رحيله عن منصبه، غير صحيح بالمرة، مشيرًا إلى أن انتهاء الملفات المكلف بها وكذلك مدته فى المنصب هما أهم الأسباب الرئيسية للاستقالة.

وتابع "فريد": "احتفظ بعلاقات وديه واخويه مع الوزير وكافة رؤساء الهيئات ومستشارى الوزير، والكلام عن خلافات مع أى أحد هدفه البلبلة والإثارة".

ترشيحاتنا

الدوري المصري.. الزمالك وبيراميدز جاهزان.. والأهلي يبحث عن حل أزمة المدرب

كشفها شقيق الضحية.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه بالشرقية

رئيس إنبي يطالب باستثناء نجمي الأهلي والزمالك من انتخابات الجبلاية القادمة

ثمن الخيانة.. التحريات: قاتل زوجته بالجيزة قسمها نصفين يوم 3 أغسطس والجثة ظهرت يوم العيد

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

صلاح عبدالله يكشف حقيقة سخريته من إليسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور