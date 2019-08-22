مصطفى الفقى: التعامل المصري مع أفريقيا نموذج يحتذى به ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي إن التعامل المصري مع أفريقيا حاليا يعتبر نموذجًا يحتذى به، مشيرا الى تبنى مصر على سبيل المثال القضاء على فيروس سى بأفريقيا.





وأضاف الدكتور مصطفى الفقى فى حواره لبرنامج "حديث المساء"، أن رد فعل هذا العمل فى الخارج قوى ومردوده إيجابي للغاية.





وتابع الدكتور مصطفى الفقى أن نجاح مصر فى أفريقيا يرجع إلى أنها لم تدخل بمنطق الزعامة والندية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتعامل معهم بمنتهي التواضع والبساطة.





واستكمل الدكتور مصطفى الفقى أن التعامل بمبدأ التعالى على الناس، طريقة خاطئة للغاية فى التعامل وتعتبر طريقة منتهية.