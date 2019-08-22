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حوادث

ضبط مالك مخبز بلدي لاستيلائه على 57 طن دقيق مدعم بالقاهرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:28 ص
دقيق مدعم
دقيق مدعم
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة لاستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها (57) سبعة وخمسون طن بالتلاعب فى السجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابه الشخصى ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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