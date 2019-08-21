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محافظات

ضبط أدوية مهربة داخل محل بقرية سياحية في العين السخنة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:58 م
ادوية
ادوية
حسن غنيمة
تمكنت ادارة التفتيش الصيدلى بالسويس من ضبط ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل أحد المحلات بقرية سياحية بالعين السخنة.

وكانت ادارة التفتيش الصيدلى شنت حملة اليوم برئاسة الدكتورة مريم سلامة وأثناء الحملة تم التفتيش علي أحد المحلات باحد القرى السياحية بمنطقة العين السخنة وتبين عرضه لأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير محاضر بالمضبوطات وإعداد التقرير الفني بالواقعة وتسليمه لمباحث التموين لإتخاذ اللازم.

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة فى السويس، فى تصريحات صحفية اليوم أن طالب إدارة التفتيش الصيدلى متابعة المرور وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المديرية وخارجها لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التي لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحيه والتي قد تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته .

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