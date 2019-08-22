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فن

حسين الجسمى يطرح أغنيته الجديدة دنيا ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:56 ص
حسين الجسمى
حسين الجسمى
سعيد فراج
طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديد بعنوان "دنيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وباقي المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماسترم عمرو هاشم. 

وكان الفنان حسين الجسمي طرح أغنيته "مهم جدا"، عبر قناته على يوتيوب وذلك بعد أن أعلن طرحها على حسابه بـ انستجرام.

الأغنية من كلمات أحمد الصانع ورؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل. 

يحيى الفنان حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى.

يشار إلى أن أغنية "أعز الناس" التي طرحها حسين الجسمي منذ شهرين هي آخر أعماله الفنية وحققت 2 مليون مشاهدة.

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