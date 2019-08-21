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رياضة

كأس الملك محمد السادس.. الرفاع البحريني يكتسح هورسيد الصومالي 5 - صفر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:56 م
الرفاع البحريني
الرفاع البحريني
أحمد هاني
حقق نادي الرفاع البحريني فوزا عريضا على فريق هورسيد الصومالي بخمسة أهداف دون رد، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

وأحرز البحريني كميل الأسود ثلاثة أهداف لفريقه "هاتريك" في الدقائق 44 من ركلة جزاء و55 و66 من ركلة جزاء أيضا.

وسجل سيد عيسى ومهدي عبد الجبار، هدفين في الدقيقتين 45 و77 من زمن اللقاء الذي جرى في "المركب الرياضي محمد الخامس".

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