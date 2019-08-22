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أسرار تنشر لأول مرة.. خسائر إسرائيلية فادحة في حرب الاستنزاف

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:00 ص
حرب الاستنزاف
حرب الاستنزاف
رحيم يسري
ذكرت مجلة "إسرائيل ديفينس" المتخصصة في الشئون العسكرية الإسرائيلية، أن إسرائيل تعرضت لخسائر كبيرة خلال حربها ضد مصر، والتي استمرت منذ عام 1967 حتى 1970.

وكشفت المجلة عن أنه خلال تلك الفترة قُتل 367 جنديا إسرائيليا وجُرح نحو 1000 جندي، وفقد سلاح الجو الإسرائيلي 15 طائرة، وقتل العديد من طياريه وأُسر آخرون.

وأوضحت المجلة أنه قبل 49 عاما وتحديدا في 7 أغسطس 1970، الساعة 11:59 مساءً، توسطت الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار "الحرب" على الجبهة المصرية التي استمرت ثلاث سنوات، واختار الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، اسم "الاستنزاف"، في 8 مارس 1969.

وأشارت المجلة إلى أن النقطة الأكثر أهمية في اتفاق وقف إطلاق النار هو أنه لم يسمح لمصر بنقل أي صاروخ أرضي أو أي نظام أسلحة آخر، فمنذ يونيو 1970، بذل المصريون جهدا هائلا بمساعدة سوفيتية نشطة، لتطوير الصواريخ الجوية على بعد نحو 30 كيلومترا غرب قناة السويس، من أجل الحد من حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في مساحة القناة.

وقالت المجلة إن المصريين خلال فترة الحرب استطاعوا إسقاط 5 مقاتلات إسرائيلية، وكان ذلك في حد ذاته إنجازا مهما خلال الحرب.

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