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فن

شاهد.. ياسمين صبرى تحدث ضجة مع شقيقها فى الجيم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:28 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
سعيد فراج
ظهرت الفنانة ياسمين صبرى مع شقيقها داخل أحد صالات الجيم عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهر شقيق ياسمين صبرى وهو يلتقط فيديو لهما على طريقة السيلفي من المرآة، بعدما قاما بأداء بعض التمارين الرياضية. 

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.

مسلسل حكايتى ضم "تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى"، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى. 

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